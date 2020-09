Stiri pe aceeasi tema

- Indragitul solist care a reușit sa faca viral videoclipul piesei “Inoata Chelutu” s-a bucurat ca a reușit sa-și schimbe mașina și sa-i ia și mamei dar și iubitei sale cate un BMW de ultima generație. Dorian Popa și-a vandut mașina veche la jumatate de preț insa este foarte mulțumit. Solistul, youtuberul…

- Dorian Popa a avut surpriza sa vada ca piesa a ajuns in mai putin de 24 de ore virala pe Youtube si se afla in trending pe locul 1. Pe 26 august, de ziua internationala a cainelui, solistul constaentean si a lansat noul videoclip la piesa "Inoata Chelutu", la care a lucrat cateva saptamani, atat la…

- Dorian Popa a tras lozul cel mare și de data asta. Adio maneliștilor celebri precum: Dani Mocanu și Jador! In trending-ul de pe YouTube a caștigat detașat inimile tuturor piesa „Inoata Cheluțu”. „Inoata Cheluțu” e #1 in trending pe Youtube. Dorian Popa, in culmea fericirii Trending-ul de pe Youtube…

- Nici prin cap nu i-a trecut lui Dorian Popa ca propriul lui caine ii va face concurența la capitolul celebritate. Cațelul le-a suflat primul loc lui Jador și Dani Mocanu. Piesa despre cainele lui Dorian Popa este numarul 1 pe youtube In luna mai cand inca iși amenaja vila din Domnești, Dorian Popa nu…

- Dorian Popa a lansat proiectul “Inoata Chelutu”, care a devenit un mare succes in primele ore de la lansare. In mai putin de 8 ore, Chelutu si Dorian Popa au ajuns pe prima pozitie in YouTube Trending, un record foarte greu de egalat, iar in aproximativ 12 ore proiectul a strans nici mai mult nici mai…

- De ziua internationala a cainelui, Dorian Popa lanseaza o piesa dedicata cainelui sau, Chelutu, deja celebru in mediul online. In doar 4 ore de cand a fost publicat, videoclipul a adunat peste 400.000 de vizualizari. Chelutu a fost invitat surpriza si in videoclipul piesei „Sar pe noi”, lansat pe 7…

- Dorian Popa a spart topurile muzicale cu o piesa noua in care vedeta este cațelul interpretului. Cațelul Cheluțu a avut o viața grea inainte ca Dorian Popa sa il adopte. Dorian Popa a rupt topurile cu o melodie noua. Cațelul sau, vedeta videoclipului Cațelul Cheluțu a devenit faimos in mediul virtual…

- Nici prin gand nu ii trecea lui Dorian Popa ca propriul caine ii va face concurența serioasa la capitolul celebritate. Artisul a facut cel mai mare gest pentru Cheluțu, devenit superstar pe YouTube.