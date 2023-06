Ana Maria Bardan, invațatoare la școala din comuna Cojocna, județul Cluj, a revenit in invațamant in urma cu trei ani din dragoste pentru cei mici și pentru profesia de dascal, dupa ce timp de șase ani a lucrat intr-o corporație in Cluj-Napoca. Invațatoarea a declarat pentru „Weekend Adevarul“ ca și-a dorit sa predea inca din copilarie. „Adunam copiii de la bloc, faceam un catalog și ii ascultam, le dadeam sa scrie și le puneam note“, iși amintește Ana Maria cu un zambet in colțul gurii. A urmat Liceul Pedagogic din Bistrița, orașul unde s-a nascut, apoi a absolvit Facultatea de Științe Economice…