- In ciuda faptului ca nivelul Dunarii este in continua scadere, ANIF Galati nu a oprit exploatarea statiei de pompare a apelor din fluviu pentru irigarea terenurilor agricole din judetul Galati. S.P.A. Dunare alimenteaza in prezent cu apa peste 21.000 de hectare de teren agricol din judetul Galati, existand…

- „Evident, acolo unde producem energie pe baza de apa, energia hidro, seceta afecteaza. In momentul de fata rezerva in lacurile de acumulare hidroelectrice este de aproximativ 2,7 terrawati, o rezerva care asigura functionarea suficienta in conditii normale a sistemului energetic. Evident ca se urmareste…

- Este alerta intr-o destinație iubita de turiști, dupa ce fioroșii rechini Mako, exemplar care a ucis recent o romanca, au fost zariți in mare. Autoritațile au impus imediat multe restricții, iar oamenii au fost evacuați din apa. Presa locala relateaza detalii șocante despre cel mai rapid rechin din…

- O noua etapa importanta la podul hobanat al Drumului de Centura din Galati, cea mai complexa constructie realizata in orasul de la Dunare de la Revolutie incoace. Muncitorii au inceput montarea tablierului. La final, constructia va fi inalta cat un bloc cu 24 de etaje.

- Peste 10.000 de turisti au participat la deschiderea oficiala a sezonului la Plaja Ghioroc, statiunea de interes local aflata la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Arad, care are o plaja cu nisip fin si palmieri.Reprezentantii Primariei comunei Ghioroc si ai Consiliului Judetean Arad au declarat,…

- Camioanele goale și cele care transporta marfuri perisabile vor avea un culoar special la trecerea prin vamile catre Republica Moldova, iar trecerea in Ucraina se va putea face pe Dunare, la Galați, cu ajutorul unui bac suplimentar pus la dispoziție de armata. Sunt noile masuri luate de autoritați dupa…

- Viorel Ionut Gagu a renuntat la uniforma de politist dupa 14 ani ca sa se poata dedica pasiunii sale pentru calatoriile pe Dunare. Turistii care vin in excursiile cu ambarcatiunile lui sunt vrajiti de combinatia dintre fluviu, atmosfera, muzica buna, viteza si povesti spuse cu talc despre malurile galatene.