Stiri pe aceeasi tema

- Ucraineanul Igor Pedin (61 ani), bucatar de profesie, a reușit timp de mai multe zile sa fie invizibil. Impreuna cu cainele sau Zhu-Zhu și o geanta de provizii, barbatul a evadat din orașul-port asediat Mariupol, a trecut prin teritoriile controlate de ruși, pana ce a ajuns, dupa 225 de kilometri de…

- Scopul lui a fost sa fie omul invizibil. Igor Pedin are 61 de ani. Voia sa pluteasca, asa ca o fantoma, cu geanta lui mica de provizii si cainele Zhu-Zhu, un terrier mestier in varsta de noua ani, prin iadul din orasul-port asediat Mariupol, in teritoriile ocupate de rusi si la siguranta relativa a…

- Un oficial al ONU din domeniul umanitar a anuntat marti evacuarea cu succes a 101 persoane din otelaria Azovstal din Mariupol, precizand ca majoritatea evacuatilor se afla la Zaporojie, unde beneficiaza de asistenta umanitara, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- "Douazeci de civili, femei si copii (...) au fost transferati spre un loc convenit si speram ca vor fi evacuati la Zaporojie, in teritoriul controlat de Ucraina", a declarat Sviatoslav Palamar, comandant adjunct al regimentului Azov intr-un video publicat pe Telegram.Cu cateva ore mai devreme, agentia…

- Sapte coridoare umanitare pentru evacuarea rezidentilor din asezarile afectate de razboi si pentru trimiterea de ajutoare au fost convenite pentru ziua de duminica, a anuntat viceprim-ministrul Ucrainei, ministru al Reintegrarii Teritoriilor Ocupate Temporar Irina Vereshchuk. ”Autobuzele pentru locuitorii…

- Radu Hossu, unul dintre observatorii razboiului din Ucraina, a facut rezumatul noptii trecute. Iata ce a relatat pe Facebook: "Rezumatul de noaptea tarziu: Kiev. Rusii au incercat sa treaca un pod peste raul Irpin, fara succes, fiind impinsi inapoi de armata Ukr. Kiev. Pe flancul estic, rusii stau…

- ''Conducerea centralei se afla acum sub comanda comandantului fortelor rusesti care au preluat controlul sitului saptamana trecuta'', a declarat duminica directorul general al agentiei ONU, argentinianul Rafael Grossi.Grossi si-a exprimat "profunda ingrijorare" cu privire la o schimbare care, a avertizat…

- Dupa noua zile de razboi, fortele ruse inca nu au reusit sa cucereasca orasele mari ale Ucrainei. Mariupol este supus unei blocade, anunta primarul. La Cernihov, unde vineri noapte s-a inregistrat o explozie uriasa, se aud sirenele, la Sumi au loc lupte de strada, iar Kievul este in continuare inconjurat…