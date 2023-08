Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Argeș a decis luni, 22 august, eliberarea condiționata a fostului polițist Cristian Cioaca. Decizia instanței este definitiva și va fi pusa in aplicare de indata. Cristian Cioaca a fost condamnat definitiv in 2014 la la 15 ani și 8 luni de inchisoare pentru uciderea soției sale, Elodia Ghinescu.…

