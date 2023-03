Stiri pe aceeasi tema

- Cu origini suta la suta asiatice, colega noastra, Cristina Tudorache, se considera o romanca cu accent moldovenesc. Cristina s-a nascut din parinți chinezi, dar a fost adoptata, inca de la naștere, de o familie de romani. Parinții biologici locuiesc in China și, in urma cu 25 de ani, cand s-a nascut…

- Maria Ilioiu a devenit cunoscuta publicului larg dupa ce a participat la emisiunea „Insula iubirii”, in rolul de ispita. Ulterior, ea a mai fost invitata in diferite show-uri, insa acum e preocupata de afacerea ei, anunța acesta intr-un interviu pentru Spynews . In varsta de 33 de ani, Maria Ilioiu…

- Duminica a inceput trist in Maramureș. La Ocna Șugatag o persoana și-a pierdut viața intr-un accident de circulație in care au fost implicate 3 autoturisme. O alta viața curmata a fost aseara in Baia Mare, in intersecția de la RFN. In urma doar cu cateva minute o femeie a murit dupa ce mașina in care…

- Echipele de salvare din Romania au reusit sa gaseasca inca un supravietuitor sub blocurile daramate in Turcia, in urma cutremurelor fevastatoare care au afectat si Siria.Ei au reusit sa scoata de sub daramaturi o femeie, constienta si cooperanta. "La solicitarea expresa a autoritatilor turce, misiunile…

- Sindicatul Polițiștilor Europeni aduce in discuție, din nou, situațiile de periculozitate in care sunt expuși polițiștii din Romania, care, nu de puține ori, iși expun viața pentru a salva o perioada.Un defect profesional, ar spune unii, sa acționezi din instinct, cand ești pus intr-o situație de viața…

- Uniunea Democrata a Tatarilor Turco ndash; Musulmani din Romania isi exprima profundul regret la aflarea vestii trecerii la cele vesnice a celei care era cunoscuta in comunitate si ca "privighetoarea Dobrogei" ndash; solista Kadriye Nurmambet, renumita pentru talentul sau innascut, mostenit de la mama…

- La aproape un an de la inceperea razboiului din Ucraina, viața unora dintre refugiații ucraineni care ajung in Romania nu este deloc una liniștita. Avocatul roman de origine ucraineana Yana Sarafolean a dezvaluit ca mai mulți ucraineni veniți in Romania ajung sa fie umiliți.

- In timpurile acelea au iesit la iveala personalitati ce au ramas inscrise pentru totdeauna in inimile noastre intre care in prim plan domnitorul „Unirii”, Alexandru Ioan Cuza. Despre acest mare roman s-a scris mult, dar nimeni atat de documentat precum istoricul de exceptie, academicianul A.D.Xenopol…