- Volei Alba Blaj a reușit sa se califice in semifinalele Cupei CEV, dupa returul din Franța, cu Volero Le Cannet. Este o noua performanța europeana a echipei din „Mica Roma”, ce a reușit accederea in careul de ași al unei intreceri continentale pentru a 4-a oara in ultimii 5 ani! Invingatoare cu 3-0…

- Echipa naționala de fotbal a Senegalului este noua campioana a Africii. „Leii din Teranga” au caștigat in pemiera titlul dupa ce a invins in marea finala reprezentativa Egiptului in urma loviturilor de departajare.

- Pescarii irlandezi au invins flota rusa, scrie presa de la Dublin, dupa ce un protest al pescarilor a determinat marina Moscovei sa relocheze exercițiile pe care le planuia. Manevrele urmau sa aiba loc la 240 km de coasta, dar pescarii au avertizat ca se vor opune, așa ca acum antrenamentele se vor…

- Universitatea Craiova a invins-o pe FC Rapid Bucuresti cu scorul de 1-0 (1-0), sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 22-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusite de bosniacul Elvir Koljic (5), din centrarea lui Andrei Ivan.Universitatea, care s-a…

- Dan Negru a revenit in forța in topul audiențelor dupa lupta stransa, umar la umar, cu PRO TV de Revelion. Prezentatorul Antenei 1 a fost desemnat ieri, pentru al 15-lea an consecutiv, „Regele audiențelor”, cu edițiile speciale de Craciun și de Revelion, difuzate pe 7 și pe 13 ianuarie de Prime TV,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat, sambata, in finala turneului Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), dotat cu premii totale de 239.477 de dolari americani, dupa ce a dispus cu 6-3, 6-2 de chinezoaica Qinwen Zheng.

- Ploaie de goluri in tradiționala etapa de „Boxing Day” in Premier League. Manchester City a invins-o pe Leicester City cu scorul de 6-3 pe teren propriu. „Citadinii” au inceput „ca din tun” meciul și au marcat patru goluri in primele 25 de minute.

- CSM Lugoj s-a calificat fara probleme in sferturile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, dupa ce a invins formatia austriaca Niederoesterreich Sokol/Post, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-13, 25-19), miercuri seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala, conform agerpres.…