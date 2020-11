Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Culturala Control N a lansat in aceasta saptamana prima editie a programului educational "De Trei Ori (Poveste. Monolog. Scenariu)" - ateliere de autocunoastere prin scris, care se va desfasura in perioada 19 octombrie - 6 noiembrie, in varianta online, cu 30 de elevi din clasele a VI-a si…

- Dragos Chitic, primarul municipiului Piatra Neamt, a fost din nou pe teren in aceasta saptamana pentru a verifica stadiul lucrarilor edilitare efectuate in aceasta perioada. „Chiar daca este campanie electorala, principala mea preocupare in aceasta perioada este sa administrez orasul. Lucrarile edilitare…

- Un individ ramas deocamdata necunoscut, care a intrat cu ginduri necurate intr-o florarie din Roman, plecind din incinta cu telefonul angajatului. Numai ca, infractiunea a fost inregistrata de camerele de supraveghere din incinta spatiului commercial. Timp de doua saptamini oamenii legii nu au dat de…

- Ioan Gyuri Pascu a parasit "Divertis" in anul 2007 pe motiv ca nu ii placeau glumele cu tenta politica ale lui Toni Grecu, liderul grupului umoristic. A fondat mai multe formatii de succes in anii 1990, precum The Blue Workers sau Pacific, al caror solist a fost,Ioan Gyuri Pascu s a nascut la data 31…

- Un roman lasat fara permis de Politie, in Satu Mare, a reusit sa ii convinga pe judecatori sa intoarca aceasta decizie. Cu siguranta nu este primul care reuseste asta, dar motivul invocat de el este unul cu adevarat surprinzator. Acesta le-a explicat magistratilor ca se afla intr-o situatie emotionala…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit, in tavanul dublu al unui microbuz, 6.700 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 78.400 lei, pe care un satmarean intenționa sa le comercializeze pe piața neagra…

- Lovitura dura primita de Mircea Lucescu in Ucraina. Ce scrie presa despre antrenorul roman, dupa preluarea echipei Dinamo Kiev?! Mircea Lucescu, lovitura dupa primul trofeu castigat cu Dinamo Kiev Presa din Ucraina scrie ca Mircea Lucescu, in varsta de 75 de ani, se confrunta cu mari probleme de cand…

- Fost lider al PSD Cluj, Liviu Alexa il prezinta Dancu drept prietenul lui Dragnea, cu ”P” mare. Fostul lider PSD a declarat, intr-un interviu acordat din penitenciar pentru Realitatea Plus, ca a ținut enorm la Dancu, pe care il considera unul dintre cei mai buni prieteni și care i-a facut primele prezentari…