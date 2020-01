Stiri pe aceeasi tema

- „Art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 454/2018 privind rechemarea și numirea unui consul general, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 539 din 28 iunie 2018, se abroga”, prevede Hotararea care urmeaza sa fie luata in urmatoarea ședința de executiv. Articolul 3 din HG 454/2018…

- Declaratia ministrului de externe Bogdan Aurescu a fost facuta miercuri, la sedinta comuna a Comisiilor pentru politica externa si aparare din Senat. Alaturi de ministrul de Externe s-a aflat ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. Tema audierii celor doi ministri a fost situatia actuala din Orientul…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut, vineri, o convorbire telefonica cu ministrul-in exercitiu pentru Europa si afaceri externe din Republica Albania, Gent Cakaj, la initiativa acestuia. Aurescu a transmis ca se analizeaza posibilitati suplimentare de ajutorare.

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut, miercuri, o intrevedere cu secretarul de stat american, Michael R. Pompeo, in marja reuniunii ministrilor de externe NATO de la Bruxelles, aceasta fiind prima intrevedere intre cei doi sefi ai diplomatiilor romana si americana, de la preluarea mandatului…

- Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei in guvernarea PSD, va fi schimbat din functia de titular al Romaniei in Comisia de la Venetia, cel mai importat for de drept constitutional european, sustine publicatia "Europa libera". In replica, Tudorel Toader ii aminteste ministrului de Externe, Bogdan…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a dispus miercuri eliberarea pasaportului simplu temporar pentru Adrian Coman, astfel incat acesta sa isi poata exercita dreptul de vot, "unul dintre cele mai importante drepturi prevazute de Constitutie", precizeaza MAE, intr-un comunicat

- UPDATE, ora 15:15 – Ministrul propus la Afaceri Externe, Bogdan Aurescu, a primit, miercuri, aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului. Decizia a fost luata cu 31 de voturi ‘pentru’, 3 ‘impotriva’ si 2 abtineri. Votul a fost dat dupa ce membrii comisiilor…