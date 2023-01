Stiri pe aceeasi tema

- Premierul kosovar Albin Kurti i-a cerut duminica NATO sa consolideze forta de mentinere a pacii in Kosovo, in urma cresterii tensiunilor interetnice in una dintre cele mai grave crize din ultimii ani in aceasta regiune, informeaza DPA, preluata de Agerpres . ”O crestere substantiala a efectivelor si…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis in principiu o contestatie depusa de fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, in care acesta solicita anularea condamnarii de 10 ani si 8 luni inchisoare primita intr-un dosar de coruptie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Parchetul European, in cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, a desfașurat, marți, masuri de investigare simultane, inclusiv peste 200 de percheziții, in legatura cu o schema complexa de frauda in materie de TVA bazata pe vanzarea de bunuri electronice populare. Aceasta…

- Cu ocazia aniversarii a 144 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mama, Dumitru Caragheorghe, presedinte USR Constanta, a transmis urmatorul mesaj de Ziua Dobrogei: 144 de ani de la unirea Dobrogei cu Romania reprezinta un moment extrem de important din istoria noastra, pe care trebuie sa il celebram…

- Cu ocazia aniversarii a 144 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mama, Ionut Rusu, viceprimar municipiul Constanta, a transmis urmatorul mesaj de Ziua Dobrogei: Sunt dobrogean, aici m am nascut si m am format. Iubesc acest taram cu natura generoasa Marea Neagra, Dunarea, Delta Dunarii si spiritualitate…

- Romania poate fi o ținta perfecta pentru Vladimir Putin, acesta este avertismentul care a fost transmis recent in Parlamentul European chiar de catre un deputat roman. Razboiul care se desfașoara la distanța mica de țara noastra nu a incetat sa creeze tensiuni in randul tuturor. Acesta a dezvaluit,…

- Medicul galațean Calin Doboș și-a pierdut viața intr-un accident de motocicleta petrecut pe Podul Basarab din București. Conform informațiilor oferite de polițiștii care au investigat cazul, se pare ca Doboș a pierdut controlul direcției de deplasare a motocicletei pe care o conducea, dupa ce ar fi…

- O jacheta cu blana de șinșila este vanduta la cel mai vechi magazin de blanuri de lux din Romania cu 37.990 lei. Prețuri similare, de peste 7000 de euro, gasim la un magazin de blanuri din Grecia, cu o tradiție care vine din secolul 18. La Harrods, in Londra, o haina marca Yves Salomon, din șinșila,…