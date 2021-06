Povestea din spatele trofeului pe care îl primeşte câştigătoarea Campionatului European de fotbal Trofeul pe care il primeste castigatoarea Campionatului European de fotbal mai poarta si numele de Cupa Henri Delaunay, in cinstea celui care a avut ideea organizarii competitiei. Nascut in 1883, Delaunay si-a petrecut toata viata aproape de fotbal. Jucator al echipei pariziene Etoile des Deux Lacs, dupa retragere a devenit arbitru. Trecerea la munca de birou a facut-o la clubul unde a activat, devenind in 1906 administratorul lui Etoile des Deux Lacs. Mai tarziu a primit functia de secretar general al Comitetului Francez Interfederal, pe care a pastrat-o si dupa transformarea acestuia, in 1919,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania, Italia, Portugalia, Grecia și Franța : cine poate intra și care sunt masurile locale care trebuie respectate. In vara anului 2020, in mijlocul pandemiei, foarte puțini turiști au indraznit sa calatoreasca in afara granițelor țarilor lor. Un an mai tarziu, criza este departe de a se fi incheiat,…

- Republica Moldova si Islanda se regasesc pe lista celor zece tari care s-au calificat in finala concursului Eurovision 2021, dupa a doua semifinala, care a avut loc joi seara la Rotterdam. Saptesprezece artisti au concurat joi seara reprezentand San Marino, Estonia, Cehia, Grecia, Austria, Polonia,…

- Pe masura ce Europa continua sa traverseze noile realitați provocate de pandemie, piețele imobiliare de pe intregul continent dau semne de continua creștere. Specialiștii anticipeaza o evoluție a mediei de prețuri pentru sectorul mid-to-high, cu un deficit de stoc in cazul apartamentelor din centrele…

- Clientii comerciali sau cei din sectorul public din Uniunea Europeana (UE) ai Microsoft vor putea sa proceseze si sa-si stocheze toate datele doar pe teritoriul comunitar, arata un comunicat al companiei. „Cu alte cuvinte, aceste date nu vor mai fi transferate in afara UE, iar acest angajament se va…

- Fanii fotbalului romanesc se pot aștepta sa revina in tribune din sezonul urmator. Declarația aparține secretarului general al Ligii Profesioniste de Fotbal. Iustin Stefan a spus, potrivit Europa FM, ca Ministerul Tineretului vrea meciuri test inainte de partidele de la Campionatul European, dar numarul…

- Noua barbati din Siria au fost reținuți de politia greaca pe aeroportul din Atena. Reținerea lor nu a fost simpla, deoarece cei noua au „țesut” o intreaga poveste. Vorbim despre un grup de migranti care se dadeau drept echipa sportiva! Cei noua sirieni se indreptau spre Viena si au incercat sa se prezinte…

- Premierul Florin Citu spune ca momentan nu vede sensul unui pasaport de vaccinare in contextul in care momentan nu toți cetațenii Romaniei au acces la serul anti-Covid-19. „In Romania, persoanele care se vaccineaza primesc un certificat care are si un cod unic. Avem deja aceasta dovada. In ceea ce priveste…

- Doi romani au calatorit prin lume cand lumea era izolata in propriile case. Dupa ce-au ramas blocați in Bali, timp de 3 luni, au vizitat Olanda, Belgia, Austria, Grecia, Portugalia și Romania și și-au povestit experiența pe blogul Valizele vesele . Pandemia le-a facut calatoriile mai stresante, dar…