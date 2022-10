Povestea din spatele fotografiei zilei: Moș Toader Bogdan, inginer de meserie Vine in fiecare an la Sfanta Parascheva. Drumul de la Neamț pana la Iași il face anual, in preajma marii sarbatori. Iși calculeaza atent orele pe care le parcurge pe drum, ca sa poata fi prezent la Sfanta Liturghie din data de 14 octombrie. Nu vine singur. E mereu insoțit de magarul sau, Ghiocel. Il ia pe Ghiocel ca partener al unei calatorii care de ceva timp a devenit tradiție. Iși pune hainele populare, in traista cateva gustari și pleaca la drum. Nu e un drum ușor, dar așa trebuie sa fie, ca sa nu uiți unde vii și ce te intarește. Sunt peste 100 de km in care, zice Moș Toader, ai timp sa-ți… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

