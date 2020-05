Stiri pe aceeasi tema

- L'argus scrie ca noua Dacia va fi un model complet nou. Va avea sapte locuri, o lungime de 4,5 metri si o caroserie similara cu a unui SUV. Numele de cod al noii Dacii este RJI. Masina a fi construita pe platforma CMF-B, pe care au mai fost dezvoltate noile generatii Renault Clio si Renault…

- Aceasta este o tara micuta, cu 1,3 milioane de locuitori. Acolo, s-au raportat pana in prezent 1711 persoane infectate cu coronavirus si 55 de decese. Incepand cu 11 mai, in aceasta tara din Europa, vei putea merge la mall, dar trebuie ai in vedere mai multe masuri de precautie. In contextul in care…

- Cunoscut doctor infectionist si cercetator in domeniul imunologiei, Mihai Netea coordoneaza o echipa de cercetatori olandezi care incearca sa afle in ce masura vaccinul anti-tuberculoza ar putea proteja in fata Covid-19.

- Intr-o scrisoare comuna, unii dintre cei mai proeminenți experți din securitate și confidențialitate din Marea Britanie avertizeaza ca aplicația ar putea fi utilizata pentru supravegherea in masa. Aplicația de urmarire a contactelor dezvoltata de NHS ar putea fi folosita pentru a ne spiona National…

- Coronavirusul poate calatori pe distanțe mai lungi de cațiva metri, cu ajutorul particulelor de aer poluat, arata un nou studiu efectuat de cercetatori din Italia, scrie The Guardian.Distanța “regulamentara” de 2 metri care ne-a devenit obișnuința de mai bine de oluna s-ar putea sa nu ofere protecție…

- Restrictiile legate de pandemia de coronavirus fac imposibila venirea a mii de muncitori sezonieri din Romania si alte tari pentru a recolta roade pe campiile Spaniei. "Este o situatie dramatica", a declarat Cristobal Picon, un fermier din Huelva, o provincie aflata in sud-vestul Spaniei.…

- Alex Rae, mijlocaș care a jucat in Premier League și doua sezoane la Rangers, crede ca Ianis Hagi (21 de ani) trebuie sa fie cumparat de la Genk. Rangers e sfatuita sa-l transfere definitiv pe Ianis Hagi și de alt fost mijlocaș din perioada 2004-2006. Alex Rae, care a jucat cu Sunderland și Wolves in…

- Soția fostului general, Camelia Sas, deține 50% din firma Pop-Up Shop Band SRL, un magazin de moda, care vinde online branduri cunoscute de haine. Odata cu pandemia COVID-19, Camelia Sas s-a implicat in comerțul cu materiale sanitare. Acum patru zile, ea a importat 2,2 milioane de maști FFP1 din China,…