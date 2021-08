Povestea de război a marii Regine (VI) Desi in programul de pace in 14 puncte al presedintelui american W. Wilson era consacrata suveranitatea „principiului nationalitatilor", nerecunoasterea de catre acesta a tratatelor incheiate inainte de intrarea SUA in razboi, parea sa complice perspectivele pacii. In aceste momente de cumpana, premierul Ionel Bratianu - un luptator de vocatie - admite limitele proprii si recurge la serviciile Reginei Maria. In anul 1917, Franta ii conferise Reginei cele mai inalte distinctii. Reginei Maria i se pregateste cu atentie o vizita privata la Paris, in plin proces de pace. Putini cunosteau diplomatia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

