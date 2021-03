Stiri pe aceeasi tema

- Coșava a devenit „dealul plangerii” pentru șoferii care strabat vestul țarii și vor sa ajunga la urcarea pe autostrada A1 de la Holdea (județul Hunedoara) sau la Margina (județul Timiș). Este tronsonul din DN 68A unde ar fi trebuit sa fie o autostrada, dar lucrarile nici nu au inceput și nici nu se…

- Reprezentanții industriei ospitalitații din vestul țarii s-au alaturat, marti, confraților lor din Capitala și din alte regiuni ale țarii, organizand la Timișoara un nou protest fața de restricțiile care afecteaza sectorul de mai bine de 11 luni... The post Reprezentanții industriei ospitalitații au…

- Reprezentanții USR PLUS, formațiunea care și-a construit imaginea pe sloganul „fara penali in funcții publice”, sau chiar „fara hoție la primarie” in Timișoara, evita mai mult sau mai puțin elegant sa abordeze tranșant subiectul condamnarii pentru fraude financiare din trecutul lui Bogdan Nanu, „uns”…

- Conducatorii școlilor din Timișoara aflate in administrarea primariei vor avea din acest an o surpriza. Locurile din consiliile de administrație cuvenite primarului vor fi ocupate de simpli cetațeni. Cei care vor sa se implice. Reprezentanții unitaților de invațamant din Timișoara se plangeau ca la…

- Timișorenii nu vor putea urmari tradiționalul spectacol de artificii pe cerul orașului, așa cum s-a intamplat in fiecare an de revelion. Nici macar din propriile apartamente. Reprezentanții primariei au decis sa interzica focul de artificii la toate evenimentele publice din 2020.

- Edilul de Chisinau Ion Ceban a venit astazi la cel de-al XVI-lea Congres al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Se intampla, desi anterior primarul Capitalei a declarat ca nu va combina politica cu functia de primar."Am fost invitat si am venit.

- Reprezentanții mediului economic timișorean au fost principalii solicitanți ai reducerilor de impozite, in special pe cladiri, lansate in cadrul dezbaterii publice organizate de primarie inainte de ședința in care se va vota noul buget al orașului. Primarul Dominic Fritz a ascultat cu calm, cel puțin…