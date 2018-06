Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Draghia a caștigat marele premiu! De astazi, concurentul din echipa Faimoșilor pleaca acasa cu 100000 de euro pe care a decis sa ii doneze unei fundații care se ocupa de copii bolnavi.„Nimic nu te poate pregati pentru momentul asta. Aș vrea sa le mulțumesc celor care au crezut in mine. Nu am…

- „Marea finala bate la usa si aduce cu ea premiul de 100000 de euro pe care, daca ii castiga, Vladimir ii va dona taberei MagiCAMP. Aceasta comunitate de oameni minunati organizeaza tabere pentru copiii cu afectiuni oncologice si copiii care au suferit arsuri grave. Voluntarii, personalul MagiCAMP,…

- Ionuț și Geanina s-au luat la cearta, dupa una dintre probe. Atmosfera s-a incins și a curs șirul de replici taioase, dupa ce Jaguarul a facut flotari, pierzand un pariu cu ”Faimoșii”. Giani Kirița nu s-a putut abține și s-a luat de Ionuț: „Șacalule, ia mai baga 20 de flotari, ca prea te-ai uitat urat”.…

- EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE : Faimoșii caștiga premiul pus in joc. In acest moment, scorul este 7-4 in favoarea Faimoșilor. EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE 2: "Premiul e ceva ce n-ați mai trait pana acum. Echipa caștigatoare se va uita la film. Mai mult decat atat, o…