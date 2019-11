Stiri pe aceeasi tema

- Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a mers la urne fara soțul sau. Daca Iohannis a votat la București, prima doamna a mers la urne la Sibiu, acolo unde locuiește.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva taierilor de pensii și salarii…

- Evenimentul PNL "Femeile liberale premiaza excelența" este prezentat de Lucian Mindruța, care a spus, in deschidere, ca la ultimele alegeri nu a fost votant PNL. Președintele se afla in primul rand, insoțit de Carmen Iohannis.

- Petrecere mare in familia prezidentiala Carmen Iohannis implineste, astazi, 59 de ani, informeaza romaniatv.net. Presedintele Iohannis si a sistat toate activitatile electorale, desi mai sunt doar sapte zile pana la alegerile prezidentiale, cand si ar dori sa obtina un nou mandat chiar din primul tur…

- Carmen Iohannis s-a nascut in data 2 noiembrie 1960 la Sibiu. L-a cunoscut pe Klaus Iohannis la varsta de 22 de ani, cand era inca studenta. S-a casatorit cu Klaus Iohannis, la vremea aceea profesor, tot in noiembrie, la varsta de 29 de ani, dupa sapte ani de relatie. A lucrat ca profesoara la Agnita…

- Regretatul artist Leo Iorga rememora pentru Libertatea, la inceputul acestui an, unele momente din tinerețea sa, in contextul in care tocmai aniversa 30 de ani de la cununia religioasa cu soția sa, Paula, in varsta de 52 de ani. Astfel, ne-a povestit cum a cunoscut-o, cum a cucerit-o și cum și-a inceput…

- Cum s-au imbracat regii si reginele la intronarea lui Naruhito al Japoniei Aproape 2500 de invitati au luat parte la evenimentele prilejuite in Tokyo cu ocazia intronarii imparatului Naruhito al Japoniei. Printre acestia, si Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si sotia acestuia, Carmen Iohannis.…

- Presedintele a postat pe pagina de Instagram o fotografie facuta la sosirea la ceremonia de intronare a Imparatului Japoniei. A fost o ceremonie solemna si plina de traditii seculare, in timpul careia Naruhito a fost imbracat cu o roba speciala, iar imparateasa Masako a purtat un kimono traditional…

- Pe ei ii invata Carmen Iohannis engleza! Prima zi de scoala a fost cu emotii si bucurie nu doar pentru parinti si copii, ci si pentru profesori. Ieri, Carmen Iohannis s-a intors la catedra si a fost extrem de incantata sa ii revada pe elevii institutiei de invatamant din Sibiu carora le este profesoara…