- A murit Ivana Trump, prima soție cu care Donald Trump a construit un imperiu financiar Ivana Trump a murit ieri, la varsta de 73 de ani. Trupul neinsuflețit al fostei soții a lui Donald Trump a fost gasit la baza scarilor din reședința sa din New York. Cauza decesului nu se știe exact. Presa internaționala…

- Doliu pentru Donald Trump, fostul președinte american! Ivana Trump, prima lui sotie si mama a trei dintre copiii sai, a decedat la varsta de 73 de ani, a anuntat joi miliardarul republican, relateaza AFP.

- Donald și Ivana Trump au fost casatoriți pana in anul 1992. Cei doi au trei copii impreuna. Cu toate ca relația lor parea una care nu poate fi distrusa datorita iubirii dintre cei doi, ceva i-a facut sa mearga pe drumuri separate. Care a fost motivul pentru care au divorțat? Prima soție a fostului…

- Ivana Trump, prima soție a fostului președinte american Donald Trump, a murit joi, din cauze naturale, la varsta de 73 de ani. Donald Trump a anunțat moartea ei intr-un mesaj publicat pe Truth Social, platforma de socializare pe care a fondat-o. Fostul model a murit in casa ei din Upper East Side din…

- De ce a murit Ivana Trump? Primele detalii despre cauza decesului! Fosta soție a fostului președinte controversat s-a stins recent din viața și a lasat o lume intreaga cu semne de intrebare. Eric Trump este devastat in urma tragediei care a cuprins toata familia. Totul s-a intamplat extrem de brusc…

- Ivana Trump, prima soție a fostului președinte american Donald J. Trump, a murit joi la locuința sa din Manhattan, transmit The New York Times și BBC . Ea avea 73 de ani. Donald Trump a anunțat moartea ei intr-un mesaj publicat pe Truth Social, platforma de socializare pe care a fondat-o. Nu au fost…

- Ultima ora! Ivana, fosta soție a lui Donald Trump, a murit la varsta de 73 de ani. Mama celor trei copii ai fostului președinte al Statelor Unite ale Americii a incetat din viața in vila ei din Upper East Side din New York. Ce mesaj emoționant a transmis fostul lider american. Știre in curs de […] The…

- Ivana Trump, fosta soție a fostului președinte Donald Trump, a murit la varsta de 73 de ani, a anunțat familia pentru ABC News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…