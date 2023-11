„Povestea Curajului si Sperantei – Ajutor pentru Iris”

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape ca nu trece saptamana fara ca echipajele medicale sa nu fie solicitate la un nou accident rutier, produs in zona Marului de Aur. Cel mai recent eveniment rutier a avut vineri seara, cand doua autoturisme in care se aflau cinci persoane au fost grav avariate. Pana la sosirea ambulanțelor, victimele…

- DUREROS… Intr-o dimineața geroasa de iarna, pașii unei fetițe de 13 ani s-au oprit brusc pe drumul spre școala, nu din cauza frigului, ci a unei cazaturi neașteptate. Ceea ce parea doar un mic accident a devenit un punct de cotitura in viața ei. Diagnosticul primit la medic a rasunat ca un ecou devastator:…

- DUREROS… Miruna, o tanara cu inima plina de pasiune pentru dans, este acum in mijlocul unei batalii cu soarta. Scolioza, un adversar nemilos, i-a pus in cale obstacole pe care le-a infruntat cu mult curaj de-a lungul timpului. Cu toate acestea, lupta a devenit tot mai dificila, iar visul ei de a dansa…

- Nu se stie cine a provocat incendiul de luna trecuta si nici cat insumeaza pagubele. Evenimentul arata lacune in paza acestui spatiu al statiei, dar si lipsa unei colaborari cu administratia locala privind reamenajarea zonei. In Statia CFR Iasi, cinci linii sunt destinate imbarcarii si coborarii calatorilor…

- LA SARMALE, INAINTE!… Vasluiul a devenit de mai bine de o saptamana ortocentrul spagii din Romania, dupa ce Dumitru Buzatu a fost prins cu ditamai mita in deja celebra geanta maro, insa viata merge inainte! La Husi, de pilda, s-a mers mai prudent si s-a mizat pe o mita electorala, camuflata cu mai multa…

- UPDATE! Dupa o ședința care a durat aproximativ doua ore, magistrații Tribunalului Vaslui au admis propunerea procurorilor DNA și au emis, pe numele expertului Radu Judele, mandat de arestare pentru 30 de zile. Acesta este omul fara de care intreaga poveste a mitei de 1,25 milioane de lei nu ar fi fost…

- UPDATE! O tutungerie din Barlad se afla in vizorul procurorilor DIICOT. Potrivit unor surse, polițiștii efectueaza, de azi dimineața, un control la magazinul de tutun de pe Bulevardul Primaverii. DROGURI… Percheziții domiciliare in județul Vaslui și in alte 23 de județe din țara. Polițiștii Brigazii…

- STRIGAT DE AJUTOR… Atunci cand ești tanar, la 23 de ani, iți proiectezi, imaginar, o viața pe care vrei sa o traieșți fara ezitari și piedici! O viața plina de oportunitați, speranțe, visuri și simți ca nimeni nu te poate impiedica sa le indeplineșți. Gabriela, nascuta și școlita in muzica la Barlad,…