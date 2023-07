Povestea ciobanului cu facultate, de pe Transalpina. „Îmi plac oile, animalele, natura și munții” Aristica Balan a absolvit facultatea, insa a preferat sa mearga cu oile pe munte. El are peste 2000 de oi și spune ca nu ar putea renunța la acest stil de viața. Omul subliniaza ca iubește animalele, natura și munții. „Am liceul, facultate de Silvicultura absolvita in Brașov, dar tot cu oile, in mijlocul naturii imi place cel mai mult. Sa dorm in cojoc, sub cerul liber. Am circa 2.500 de oi de care am grija și aici nu te poți plictisi. M-am intalnit și cu ursul de multe ori. Am trait multe, dar nu aș vrea sa renunț la asta. Asta imi place. Imi plac oile, animalele, natura și munții. Am facut transhumanta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Strazile unui cartier din Brașov sunt tot mai frecventate de animale salbatice. Oamenii sunt invadați de urși, lupi și de mistreți. Animalele salbatice ies din padure in cautarea hranei, iar locuitorii se tem pentru viața lor.

- Intri intr-un loc unde știi ca nu au mai fost mulți, o padure aflata in patrimoniul UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura), unde speciile de arbori și fauna sunt protejate. Nu e ca o plimbare in parc, ba dimpotriva, dar e ceva ce, posibil, vezi doar o data in viața...…

- Peste o suta de mașini cu turiști straini au ramas blocate, marți seara, pe drumul montan care leaga Valea Jiului de Baile Herculane. Convoiul din care faceau parte numai mașini vechi pornise din Germania, intr-o excursie de aventura.

- Pana la ora 10:00 in aceasta dimineata, mai este in vigoare un cod galben de vreme instabila, informeaza Rador.Codul vizeaza jumatatea de nord-vest a tarii, mai exact Banatul, Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si nord-vestul Moldovei. CITESTE SI Autostrada Soarelui: vizibilitate…

- Ultima zi de festival are in program mai multe filme documentare despre viața animalelor salbatice urmate de discuții cu specialiști in conservarea naturii din Romania. De la ora 18,00, la Centrul Cultural Reduta este programata Gala de inchidere a festivalului prin premierea celor mai frumoase fotografii…

- O localitate din Romania a devenit cunoscuta la nivel internațional, dupa ce o fotografie facuta acolo și publicata apoi pe internet a facut inconjurul lumii. Imaginea surprinsa in comuna Fundata, din județul Brașov, a strans, in doar cateva zile, peste 77.000 de aprecieri și 1.700 de comentarii. "Am…

- Proiecții ale unora din cele mai apreciate documentare despre natura, expoziții de fotografie, activitați pentru copii, ateliere de film documentar și fotografie, invitați speciali internaționali și intalniri cu artiști locali sunt surprizele promise de organizatori pentru prima ediție LYNX Festival,…

- Vești importante pentru turiștii care ajung in satul Viscri, din județul Brașov. Autoritațile au decis sa interzica accesul mașinilor pe teritoriul acestuia, hotararea urmand a intra in vigoare de la 15 mai. Iata ce spun localnicii din zona despre aceasta decizie. Zona din Romania care interzice mașinile…