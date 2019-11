Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 83 de ani a ramas blocata, vineri seara, in Cimitirul Caramidarii de Jos, din Capitala, dupa ce programul de vizita s-a incheiat, iar batrana nu a ieșit la timp. Echipe ale Poliției și ISU au intervenit pentru a o ajuta pe bucureșteanca.Potrivit ISU BIF, pompierii au intervenit…

- Politistii incearca sa identifice victima si sa stabileasca exact ce s-a intamplat. Trupul neinsufletit a fost ridicat de la fata locului si dus la morga Spitalului Filantropia pentru efectuarea expertizei medico-legale.

- O femeie in varsta de 36 de ani, mama a șase copii, a trecut prin momente dramatice și coșmarul nu s-a terminat. Diagnosticata cu cancer la san, la inceputul acestuia an, femeia a povestit, printre lacrimi, ca cel mai greu moment a fost sa le spuna copiilor ce i se intampla.

- Iulian Marinescu, elev la Colegiul National “Vladimir Streinu” din Targoviste, si-a scos la licitatie centura mondiala la WKF-Kickboxing, obtinuta in anul 2016 in Italia, pentru a o ajuta pe Gabriela Soroiu, o femeie bolnava de cancer, care asteapta sa fie tratata la o clinica din Turcia.

- Un barbat beat crița n-a mai știut sa ajunga acasa și a patruns in casa unei femei, care l-a descoperit in pat la ora 2:00 dimineața. In momentul in care femeia din Quebec, Canada, l-=a descoperit pe barbat in pat a mers imediat la o secție de poliție aflata in apropierea casei in care locuia. Femeia…

- Primaria Municipiului Campia Turzii impreuna cu Asociatia „Fapte de Omenie” Turda vor organiza Sambata, 14 Septembrie 2019, incepand cu ora 16, lansarea volumului „Lacrimi de femeie” aparut in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Noul serial turcesc „Lacrimi la Marea Neagra“, pe care mizeaza Kanal D si care spune povestea unei femei ce este victima a violentei domestice, a debutat luni, 2 septembrie, si a avut audiente sub Pro TV, dar peste Antena 1 in toata tara si la orase.