Povestea berzelor albe din comuna Călugăreni (VIDEO) Și anul acesta am fost martori la povestea berzelor albe din comuna Calugareni, județul Giurgiu. Am stat cu sufletul la gura și cu speranța ca se intoarce cu bine din migrație. Apoi ne-am bucurat impreuna de revedere și de primul ou. Și de toate celalalte momente care au urmat. Am pregatit pentru voi un scurt video cu povestea berzelor albe de anul acesta. Camera de supraveghere a fost instalata cu sprijinul Enel Romania Și nu uitați! Stați cu ochii pe cer, suntem in plina migrație de toamna. Societatea Ornitologica Romana The post Povestea berzelor albe din comuna Calugareni (VIDEO) appeared… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii comunei Barsana se inscriu in numar mare la cursuri de formare profesionala. Astfel, Barsana este comuna din Maramureș cu cea mai mare pondere a numarului de locuitori care au absolvit un curs de calificare profesionala. ”In aceste zile au absolvit cursuri de calificare profesionala inca 112…

- In Moisei se face treaba buna și asta se vede. In 11 septembrie, odata cu startul unui nou an școlar, a fost deschisa oficial și noua gradinița cu program prelungit din comuna, intr-un cadru festiv. „Este un pas inainte pentru intreaga noastra comuna, din punct de vedere al accesului la educație. Așa…

- ”Unde fugiți așa, domnule Boc? Stați de vorba cu cetațenii care v-au votat!”, a acuzat Marian Saioc, un activist civic din Constanța, care a navalit peste primarul Emil Boc in birou, pentru a-l lua la rost despre mirosul din oraș și ”minciunile” din ultimii 20 de ani. Maria și Marian Saioc, doi…

- Un motociclist din Cluj, comuna Florești, a murit in comuna Lupșa, din județul Alba, dupa ce in fața i-a iesit un camion care transporta lemne. ATENȚIE IMAGINILE VA POT AFECTA EMOȚIONAL!La data de 14 august 2023, in jurul orei 18.45, un tanar de 25 de ani, din comuna Lupșa, județul Alba, in timp ce…

- Incepand de azi, 10 august și pana in data de 13 august, comuna Baiuț este luata cu asalt de motocicliști veniți din toata țara, dar și din strainatate. Este un eveniment devenit deja de tradiție, Baiuț-ul fiind singura comuna din județ unde avem mai multe evenimente moto organizate de-a lungul unui…

- Enel Green Power Romania a atins o capacitate de aproximativ 100 MW a parcurilor sale fotovoltaice, dupa punerea in functiune a centralei de la Calugareni, si de aproximativ 600 MW capacitate totala instalata in centralele de generare de energie eoliana si fotovoltaica in Romania ”Enel Green Power Romania,…

- Zilele trecute, polițiștii rutieri din Vișeu de Sus au intervenit la un eveniment rutier in Ruscova, pe D.J. 187. Cecetarile efectuate de polițiști au stabilit ca un tanar de 25 de ani din Poienile de Sub Munte, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune laterala stanga cu un alt autoturism,…

- Circulația rutiera este restricționata duminica dupa-amiaza pe Drumul Național 5, in zona localitații Calugareni, județul Giurgiu, in urma unui accident intre doua mașini. Doua persoane au fost ranite.