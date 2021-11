Stiri pe aceeasi tema

- Amin Zahra, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgența Timișoara, le pune in vedere celor care nu se imunizeaza ca nimeni nu le va ține locul acasa, cat timp se vor lupta cu boala, la Terapie Intensiva.Acesta relateaza cazul unei tinere in stare grava, care a implorat sa mearga acasa doar sa-și stranga…

- Noi situații dramatice apar in spațiul public despre cei care ajung sa se imbolnaveasca de COVID și sa faca o forma grava, doar pentru ca refuza vaccinarea. Amin Zahra, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgența Timișoara, le pune in vedere celor care nu se imunizeaza ca nimeni nu le va ține locul…

- Amin Zahra, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgența Timișoara, le pune in vedere celor care nu se imunizeaza ca nimeni nu le va ține locul acasa, cat timp se vor lupta cu boala, la Terapie Intensiva.Acesta relateaza cazul unei tinere in stare grava, care a implorat sa mearga acasa doar sa-și stranga…

- Catalin Maruța și-a luat o proprietate de 800.000 euro. Prezentatorul și-a mutat familia intr-una din cele mai scumpe zone ale Capitalei, Zoo Baneasa. De 20 de ani, populara vedeta de televiziune și de 13 ani soțul uneia dintre cele mai bine cotate soliste pop, Catalin Maruța a facut o avere admirabila…

- Tragedie in Bihor. O gravida de 32 de ani a murit in secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Oradea, dupa 11 zile de chin. Femeia era in a 5-a luna de sarcina, nu se vaccinase și a ajuns la Urgențe cu simptome de COVID 19, dupa ce o saptamana a stat acasa și s-a tratat cu medicamente.Inițial…

- Totul se intampla in vara lui 1989, pe vremea regimului comunist. La 37 de ani, Horațiu Malaele se gandea sa inceapa totul de la zero, sa porneasca pe un alt drum, in alta parte decat țara natala, Romania. Intr-un interviu pentru impact.ro , celebrul actor a facut cateva dezvaluiri despre perioada aceea…

- Va prezentam acum o poveste demna de scenariul unui film. Un barbat de 93 de ani din județul Bacau, disparut de acasa acum 30 de ani, s-a intors teafar. Soția și copiii il credeau mort, insa localnicii cred ca barbatul a plecat, la inceputul anilor '90, la Braila, la o alta femeie.

- Site-ul federației britanice de tenis (LTA) a celebrat performanța reușita de Emma Raducanu, 18 ani, caștigatoarea-surprinza a probei feminine de la US Open 2021 . Intr-un material amplu, forul care guverneaza aceasta disciplina in Marea Britanie trece in revista carierara sportivei cu tata roman și…