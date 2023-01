Povestea avalanșei de la Bâlea Lac, cea mai mare tragedie montană din România. A luat 23 de vieți, dintre care 16 copii Pe 17 aprilie se implinesc 45 de ani de la avalanșa de la Balea Lac, cea mai mare tragedie montana din Romania. La o luna dupa ce Romania fusese zguduita de cel mai mare cutremur din istoria sa, ce a luat viețile a peste 1500 de oameni, la Balea Lac avea sa se intample o alta tragedie! Era ultima zi de tabara a elevilor de la Școala Germana nr. 1 din Sibiu, astazi liceul Brukenthal. Elevii se aflau intr-o tabara de schi la Balea-Lac, sub coordonarea profesorilor Richard Schuller, Anneliese Frisch și Sigrid Avram, ultima fiind insarcinata in patru luni și jumatate. In dimineața zilei de 17 aprilie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

