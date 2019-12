Stiri pe aceeasi tema

- O artista romanca, plecata de 21 de ani in Anglia a donat banii din vanzarea ultimului sau album pentru plantarea a 15.000 de copaci in Munții Fagaraș, potrivit Mediafax.Nicoleta Carpineanu, cunoscuta in lumea artistica drept Nico de Transilvania, este din Zalau dar a plecat in Anglia in urma…

- In data de 3 decembrie, anul curent, o femeie de naționalitate romana, in varsta de 33 de ani, venind din Birmingham catre Germania, a fost oprita de Poliția Federala, inainte de a intra in țara. Oficialii au constatat la prezentarea documentelor de calatorie ca au un ordin de arestare preventiva pe…

- Presedintii, loctiitorii si membrii sectiilor de votare din Targu Jiu isi mai pot ridica si astazi banii pentru primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale. Presedintii si loctiitorii primesc 285 de lei, iar ceilalti membri 174 de lei. „Procesu...

- Tragedia s-a petrecut miercuri dimineata in localitatea Cerignola din Puglia, regiunea Foggia. Un italian in varsta de 69 de ani si-a impuscat sotia, ranind-o in zona capului. Dupa ce a auzit impuscaturi in casa prietenei sale, romanca Luminita Borcan, in varsta de 55 de ani, a mers sa vada ce s-a…

- Banii alocati pentru mesele zilnice ale bolnavilor, asistatilor sociali si detinutilor nu trec de 7 lei. Un bolnav internat in Spitalul Judetean de Urgenta din Targu-Jiu mananca zilnic trei mese in valoare totala de aproximativ 7 lei iar pentru o lau...

- Klaus Iohannis va conduce, in perioada 24-26 septembrie a.c., delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii. Participarea Președintelui Romaniei la aceasta…