Poveste „picantă”: Moştenitoarea tronului olandez are o relaţie sentimentală cu un tânăr german Printesa Amalia a Regatului Tarilor de Jos, mostenitoare a tronului olandez, care si-a sarbatorit recent majoratul, are o relatie sentimentala de sase luni cu tanar german in varsta de 19 ani, potrivit ediției online a cotidianului spaniol ABC. Printesa Amalia de Orania, fiica cea mare a regelui Willem-Alexander si a reginei Maxima din Tarile de Jos, are intr-adevar o relatie cu un tanar din Germania, dupa cum a confirmat și tabloidul Bunte. Tanarul Isebrand K, in varsta de 19 ani, este bogatul mostenitor al proprietarului unui important consortiu german si face parte dintr-o familie care locuieste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

