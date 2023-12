Stiri pe aceeasi tema

- Miracol neobișuit in Italia. Un cuplu a supraviețuit la doua accidente aviatice separate, care s-au petrecut in aceeași zi. Amandoi calatoreau separat in doua avioane de mici dimensiuni, cand s-au prabușit. Unul dintre ei a scapat nevatamat, iar celalalt a fost ranit ușor.

- Ana Maria (www.b1tv.ro) Un perete al internatului Liceului Tamași Aron, din Odorheiu Secuiesc, s-a prabușit, luni. Sunt cel puțin 5 copii minori care au fost surprinși sub daramaturi, dintre care unul se afla in stare grava. Ministrul Educației, Ligia Deca, a facut primele declarații dupa tragedia petrecuta…

- Intr-un sezon in care nici nu a inscris, nici nu a pasat decisiv, Razvan Marin (27 de ani, Empoli) a fost trecut de italieni in „11”-le cu cea mai mica medie a notelor in primele 11 etape din Serie A. Nu doar George Pușcaș, care nu reușește sa inscrie și sa se impuna in Serie A, e un motiv de ingrijorare…

- Cleopatra Stratan iși sarbatorește ziua de naștere in Italia alaturi de soț și prieteni. Edward Sanda a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare cu ei doi și i-a scris un mesaj emoționant artistei.

- In urma accidentului grav care a avut loc la data de 3 octombrie 2023, atunci cand un autocar s-a prabușit de pe pod la Mestre, incident ce a avut loc in Italia, iata ca alți doi romani au fost gasiți decedați. Antonela și Marko Bakovic, cei doi tineri, se aflau la acel moment in vacanța sarbatorind…

- O familie de romani, formata din patru persoane, se numara printre victimele accidentului de autocar produs in apropiere de Venetia, a revenit cu precizari Ministerul de Externe, dupa o zi tragica in care autoritatile si apropiatii au incercat sa identifice victimele! Cei patru conationali locuiau in…

- O noua tragedie de proportii a lovit Italia aseara. Cel putin 21 de oameni, printre care si doi copii, au murit dupa ce un autocar a cazut in gol mai bine de 30 de metri, de pe un pod, peste linia de cale ferata ce leaga Mestre de Marghera, doua localitati care fac parte din […] Source

- Cel putin douazeci de persoane au murit si multe altele au fost ranite marti seara la Venetia, cand un autobuz care functiona cu gaz metan a cazut de pe un pod si a luat foc, potrivit primariei acestui oras din nord-estul Italiei, scrie AFP.