Poveste de război: Hassan, băiețelul ucrainean ajuns singur la granița slovacă, este alături de mama lui Reintalnire emoționanta: Hassan, baiețelul ucrainean ajuns singur la granița slovaca, este alaturi de mama lui Hassan, baiețelul ucrainean de 11 ani care ajungea, duminica, 6 martie, singur la frontiera slovaca, doar cu o punga de plastic, pașaportul și un numar de telefon scris pe manuța, s-a reintalnit și și-a imbrațișat mama, a anunțat poliția slovaca, pe Facebook, transmite Huffpost. Este finalul unei povești emoționante: razboiul din Ucraina le-a sfașiat familia. Acum, familia lui Hassan s-a reunit, au anunțat forțele de ordine pe rețeaua sociala. Poliția slovaca a postat un video cu momentele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

