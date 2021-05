Stiri pe aceeasi tema

- La cateva zile de debutul verii, in munți inca este zapada. Și ce zapada! Cam de 5-6 metri. Utilajele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București se straduiesc sa deszapezeasca Transfagarașanul. Articolul Cum se deszapezește Transfagarașanul – VIDEO apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului…

- Atunci cand suntem invitati la o petrecere, lucrurile sunt simple. Insa daca decideti sa organizati una la voi acasa, trebuie sa fiti atenti la toate detaliile si sa va asigurati ca invitatilor nu le lipseste nimic. Bauturile reprezinta un detaliu foarte important atunci cand organizati o petrecere.…

- Cred ca oamenii care acționeaza in politica se pot grupa in trei categorii principale. Cei care au intrat in politica pentru a se imbogați sau macar pentru a-și face o stare Cei manați de ideologii Cei care vad politica drept o trambulina pentru realizarea sau salvarea personala O sa va mirați, poate,…

- Recent, a fost luata o noua decizie in ceea ce privește pastrarea cupoanelor pensionarilor care primesc pensia in cont curent sau de card. Pana acum, cei care nu erau gasiți acasa de catre poștașul din zona pentru a le fi inmanat cuponul (talonul mov) și erau avizați, se adresau oficiului poștal la…

- „Sarbatorește Ziua Pamantului in fiecare zi!” este campania lansata de compania E.ON Energie Romania de pe 22 aprilie, cand este celebrata chiar Ziua Planetei Pamant. „Prin aceasta inițiativa – spun oficialii E.ON – ne propunem sa incurajam oamenii sa faca in fiecare zi gesturi simple de economisire…

- La Orbeni, pe DN2, km 251+275, se desfașoara lucrari la trecerea la nivel cu calea ferata de pe DN 2. Lucrarile sunt executate de Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și se vor desfașura in intervalul 21-22 aprilie, orele 09:00 -14:00. Traficul rutier se desfașoara alternativ,…

- Bacovia s-a bucurat de florile primaverii. Salcia, cu vlastare regenerate din Parcul Trandafirilor, dar și magnolia din centrul orașului, atat de tanara prin efervescența florilor ei, ne indeamna sa vedem ca orașul in care locuim are farmecul lui. Trebuie sa-l vedem așa, viu colorat cum incepe sa devina…

- Doua puncte termice vor fi transformate in Centre Medicale de Permanența. Este vorba de PT 64, din cartierul Ștefan cel Mare, și PT 14, din cartierul Alecu Russo, a anunțat, pe pagina sa de facebook, viceprimarul Liviu Miroșeanu. Acesta a discutat despre aceasta propunere și cu dr. Mihaela Arim, directorul…