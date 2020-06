Poveste de groază în Teleorman Polițiștii din Teleorman au fost sesizați, duminica, de catre un barbat din comuna Mereni, sat Merenii de jos, despre un conflict la o familie din localitate. La fața locului, polițiștii au gasit o femeie de 39 de ani, injunghiata mortal, o fetița de un an și trei luni ucisa prin asfixiere, iar intr-o alta camera, autorul, de asemenea, decedat, care, potrivit primelor date, s-a sinucis. „In dimineața zilei de 21 Iunie, pe fondul unor discuții contradictorii, un barbat in varsta de 60 de ani și-a injunghiat mortal soția in varsta de 39 de ani, iar intr-o baie a locuinței a fost gasit cadavrul unei… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

