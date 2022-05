Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski și soția sa, Olena Zelenska,au participat, marți, la funeraliile primului presedinte al Ucrainei independente post-sovietice, Leonid Kravciuk. Este prima apariție publica a cuplului prezidențial de la inceputul razboiului, scrie digi24.

- Sotia presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, Olena Zelenska, compara, intr-un interviu acordat CNN, traiul in Ucraina in aceasta perioada complicata cu ”mesul pe sarma”. Ea spune ca trebuie sa continue sa aiba grija de copii, de refugiati, cei cu probleme speciale si asta o face sa mearga mai…

- Pe internet circula mai multe poze cu Volodimir Zelenski inainte și dupa razboi. Soția sa, Olena Zelenska, a spus, cu durere in suflet, ca președintele a imbatranit cu 10 ani.Aceasta a facut o postare pe Facebook in care spune ca timpul zboara altfel in razboi și ca a invațat sa diferențieze sunetele…