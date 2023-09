Povara inflației în anii următori, tot pe spinarea consumatorilor Consumatorii din intreaga lume vor continua sa poarte povara financiara a inflației și a ratelor ridicate ale dobanzilor pe parcursul lui 2024 și in continuare, in pofida indiciilor ca bancile centrale ar putea lua masuri pentru a pune capat politicilor lor de inasprire monetara la sfarșitul acestui an. Pivotul mult așteptat al Rezervei Federale a […] The post Povara inflației in anii urmatori, tot pe spinarea consumatorilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

