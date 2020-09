Stiri pe aceeasi tema

- ​Echipa de handbal masculin HCDS Constanta a remizat marti, pe teren propriu, cu formatia portugheza Sporting CP Lisabona, scor 27-27 (14-16), în prima mansa din turul secund al EHF European League, informeaza News.ro.Mansa retur va avea loc peste o saptamâna, iar câstigatoarea…

- Echipa de handbal masculin HCDS Constanta s-a calificat, duminica, in deplasare, in turul secund al EHF European League, dupa ce a invins formatia rusa HC Victor Stavropol, scor 28-27 (13-11), si in mansa retur din primul tur al competitiei. Principalii marcatori pentru HCDS Constanta au fost Rocha…

- AHC Potaissa Turda s-a calificat spectaculos in turul al doilea preliminar al competitiei de handbal masculin EHF European League, dupa ce a invins echipa croata HRK Gorica, cu scorul de 32-27 (18-11), la Velka Gorica, in mansa a doua a primului tur preliminar. Potaissa fusese invinsa pe teren propriu…

- Echipa de handbal masculin Potaissa Turda s-a calificat sambata, in deplasare, in turul secund al EHF European League (fosta Cupa EHF), dupa ce a invins formatia croata HRK Gorica, scor 32-27 (18-11), in mansa retur din turul I al competitiei, informeaza News.ro.Principalii marcatori pentru…

- AHC Potaissa Turda a pierdut cu 24-26 (12-11) meciul cu formatia croata HRK Gorica, jucat sambata, pe teren propriu, in prima mansa din turul intai preliminar al EHF European League la handbal masculin. Potaissa a condus in marea majoritate a timpului in prima repriza, avand si doua goluri avans in…

- Doua meciuri din turul I al EHF European League la handbal masculin au fost anulate, dupa ce echipele norvegiene Haslum HK si OIF Arendal au anuntat ca nu pot face deplasarea pentru mansa retur, din cauza conditiilor pandemice impuse de autoritatile din tara natala. Adversarele lor s-au calificat…

- AHC Potaissa Turda va intalni echipa croata HRK Gorica, iar HC Dobrogea Sud Constanta va infrunta echipa rusa HC Victor Stavropol in primul tur preliminar al competitiei de handbal masculin EHF European League, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Viena. Ambele echipe romanesti vor juca primul…