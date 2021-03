Pot să mă vaccinez dacă am născut recent și alăptez? Răspunsul unui expert în sănătate publică Multe femeie se intreaba daca se pot vaccina daca au nascut recent și alapteaza. Raspunsul profesorului de sanatate publica la Universitatea Babeș-Bolyai, Razvan Cherecheș. „Da. Nu avem pana in acest moment niciun studiu care sa demonstreze vreun impact negativ al vaccinarii mamei asupra unui copil care este alaptat. La fel, nu avem niciun fel de studiu care sa fi demonstrat vreun impact negativ al vaccinarii asupra unei femei gravide. Asociația Americana a Obstetricienilor și Ginecologilor recomanda vaccinarea pentru toate femeile gravide sau care alapteaza și care doresc sa se vaccineze”,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

