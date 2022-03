de Shang-Jin Wei NEW YORK – Acum ca puterile occidentale au impus sancțiuni economice și financiare drastice Rusiei in urma invaziei Ucrainei, mulți se intreaba daca neparticiparea Chinei le va submina eficacitatea. De asemenea, ar trebui sa ne intrebam daca țarile bogate pot face mai mult pentru oamenii saraci din multe țari in curs de dezvoltare, care sunt pagubele colaterale ale razboiului și ale sancțiunilor. Pe baza datelor din 2019 (ultimul an complet inainte de pandemie), China este cel mai mare partener comercial al Rusiei, reprezentand aproximativ 14% din exporturile Rusiei și 19% din…