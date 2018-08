Posturi vacante de profesori, învăţători, agenţi de securitate….Oferta locurilor de muncă AJOFM Satu Mare ofera pentru saptamana aceasta 238 de locuri de munca vacante dintre care 21 pentru persoanele cu studii superioare. Structura pe meserii : MESERIA Locuri AGENT CURIER 1 AGENT DE SECURITATE 25 AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, INTREPRINDERE ETC.) 2 AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 2 AGENT RECLAMA PUBLICITARA 1 AGENT SERVICII CLIENT 1 AMBALATOR MANUAL 3 AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII 1 BRUTAR 5 BUCATAR 2 CADRU TEHNIC CU ATRIBUTII IN DOMENIUL PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR 1 CAMERISTA HOTEL 2 CASIER 2 CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 CONSTRUCTOR-MONTATOR… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

