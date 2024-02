Postul Paștelui 2024. Când începe cel mai lung și aspru post pentru credincioșii ortodocși. Reguli, semnificații, tradiții Postul Paștelui 2024. Cand incepe cel mai lung și aspru post pentru credincioșii ortodocși. Reguli, semnificații, tradiții Postul Paștelui 2024: Cel mai aspru și lung post pentru credincioșii ortodocși va incepe in luna martie. Vor fi 48 de zile in care nu se consuma produse din carne, oua sau lactate. De asemenea, potrivit regulilor bisericești, in aceasta perioada se acorda atenție momentelor de rugaciune și curațenie sufleteasca. Postul Paștelui este numit și […] Citește Postul Paștelui 2024. Cand incepe cel mai lung și aspru post pentru credincioșii ortodocși. Reguli, semnificații, tradiții… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

