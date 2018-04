Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul pentru construirea Capelei Mortuare Ianculesti nu avea prevazuta sarpanta, coamele, lambriurile…,,din neatentie,, dupa cum afirma angajatul de la Serviciul Tehnic din Primarie. Costul a ajuns acum la 558 euro pe mp. Studiu de Fezabilitate este intocmit de firma unde asociat este un angajat…

- Preotul paroh Gheorghe Sorian din Parohia Ianculesti iese la pensie dupa ce a slujit la altarul bisericii cu hramul Sfantul Mare Mucenic Gheorghe peste 40 de ani. Din 1977 incoace preotul Sorian a sadit cuvantul Evangheliei in inimile credinciosilor. I se potrivesc cuvintele Apostolului (1 Petru…

- Sentinta nu este definitiva, putand fi apelata in termen de 10 zile. Instanta 'admite in parte actiunea civila formulata de catre Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau, si, in consecinta obliga, in solidar, pe inculpatii Boscodeala Constantin Octavian, Stana Viorica si Nicolae…

- Tema amenajarii centurii de est a municipiului Buzau a redevenit de actualitate, zilele trecute, atunci cand presedintele PSD Buzau, Marcel Ciolacu, fost vicepremier in Guvernul Tudose, a anuntat ca Ministerul Transporturilor a demarat licitatia pentru studiul de fezabilitate al proiectului.

- Cosmin Olaroiu e liber de contract din luna decembrie dupa desparțirea de Al Ahli Dubai, insa nu duce lipsa de oferte. Antrenorul in varsta de 48 de ani a fost contactat de Al Ahli Jeddah din Arabia Saudita, dupa ce gruparea l-a demis pe Sergiy Rebrov, anunța Emaratalyoum. ...

- 689 mașini abandonate pe domeniul public din Cluj FOTO Un numar de 689 autovehicule au fost abandonate pe domeniul public sau privat al statului, in 2017, in Cluj-Napoca. Dintre aceste: - 72 autovehicule au fost ridicate;- 265 autovehicule au fost retrase de pe domeniul public…