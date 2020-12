Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic Michael Gove a estimat joi ca sansele incheierii unui acord comercial intre Uniunea Europeana si Regatul Unit sunt mai mici de 50%, afirmand ca raman unele diferente ''chiar in centrul'' mandatului de negociere al guvernului de la Londra, transmite Reuters. ''Cred…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat ca situatia de criza politica si economica din Liban seamana cu scufundarea Titanicului, dar fara muzica, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Liderii Marii Britanii si ai Uniunii Europene nu au reusit, luni, sa elimine diferentele de opinie pentru un acord post-Brexit, intr-o convorbire telefonica de ultima instanta, si mai au la dispozitie 48 de ore pentru a evita o separare dezordonata la sfarsitul acestei luni, transmite news.ro . Oficiali…

- Oficiali ai UE au spus ca negocierile de la Bruxelles mai degraba au regresat decat sa fi avansat, inainte de o discutie de 90 de minute intre premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, luni seara. Johnson va merge la Bruxelles pentru a discuta din nou cu…

- Uniunea Europeana spera ca va ajunge la un acord cu Marea Britanie privind relatiile post-Brexit, desi, potrivit oficialilor de la Bruxelles, raman "divergente semnificative" in negocierile cu Guvernul de la Londra, informeaza cotidianul Financial Times, potrivit MEDIAFAX. Cu mai putin de…

- Ministrul de externe armean Zohrab Mnatsakanyan a demisionat luni, a anuntat pe Facebook purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Erevan, potrivit Reuters. Mnatsakanyan si-a inceput mandatul de ministru al afacerilor externe in mai 2018. Guvernul armean este supus de cateva zile unei presiuni crescand…

- In tarile europene exista un deficit al medicamentului antiviral Remdesivir utilizat in tratarea Covid-19, in conditiile in care stocurile limitate se epuizeaza din cauza numarul de cazuri in crestere, in timp ce Statele Unite au cumparat majoritatea productiei companiei Gilead, au declarat oficiali…

- Ministrul de Externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, se va autoizola timp de o saptamana, dupa ce a intrat in contact cu membri ai delegației președintelui francez Emmanuel Macron, care s-au aflat in vizita și care ulterior au fost confirmați ca au coronavirus, transmite Reuters. Ministrul a fost prezent…