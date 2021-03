Parlamentul European a refuzat joi sa stabileasca o data pentru votul sau asupra acordului comercial post-Brexit, in semn de protest fata de ceea ce Uniunea Europeana percepe drept o schimbare unilaterala de catre Marea Britanie a aranjamentelor privind Irlanda de Nord, relateaza Reuters.



Se astepta ca liderii de grupuri din PE sa stabileasca in sedinta de joi a Conferintei presedintilor o data in martie pentru votul asupra acordului comercial post-Brexit. Totusi, ei au refuzat sa faca acest lucru dupa ce guvernul britanic a extins unilateral perioada de gratie pentru controale asupra…