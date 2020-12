Reprezentantii statelor membre ale Uniunii Europene au dat luni unda verde aplicarii provizorii de la 1 ianuarie a acordului post-Brexit incheiat saptamana trecuta intre Bruxelles si Londra, in asteptarea aprobarii documentului de catre Parlamentul European la inceputul anului viitor, transmite AFP. 'Ambasadorii (Celor 27) au aprobat in unanimitate aplicarea provizorie de la 1 ianuarie 2021 a acordului de comert si cooperare intre UE si Regatul Unit', a transmis pe Twitter presedintia germana in exercitiu a Consiliului UE. Adoptarea oficiala de catre guvernele UE este asteptata sa aiba…