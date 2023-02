Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a stabilit printr-un vot unanim – situație mai rar intalnita – calitatea de informator al securitații pe care a avut-o istoricul Victor Neumann, absolvent al facultații de istorie din cadrul Universitații „Babeș-Bolyai”. El a devenit colaborator…

- Nicolae Badalau ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel București a respins contestația acestuia impotriva Tribunalului Giurgiu de a-l mentine in spatele gratiilor. Afla din randurile de mai jos cum a influențat aceasta decizie relația dintre fiul sau și corpolenta blondina.

- In cursul zilei de azi, Curtea de Apel București a respins contestația facuta de Niculae Badalau impotriva masurii arestarii preventive, dar și impotriva arestului la domiciliu dispus impotriva Elenei Matache. Așadar, tatal lui Gabi Badalau va face anul acesta Revelionul in arest.

- Momentul in care afganul cautat de autoritațile romane a reușit sa evadeze din Centrul Centrul de Cazare a Strainilor luați in Custodie Publica din Horia, județul Arad a fost surprins de camerele de supraveghere, potrivit publicației locale Press Alert . In imagini se observa cum tanarul de 20 de ani,…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis in principiu o contestatie depusa de fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, in care acesta solicita anularea condamnarii de 10 ani si 8 luni inchisoare primita intr un dosar de coruptie, conform Agerpres.roAdmiterea in principiu este o etapa preliminara, urmand ca…

- Parlamentul va vota, luni, 5 decembrie 2022, revocarea lui Badalau din funcția de vicepreședinte la Curtea de Conturi. Luni dimineața, Comisiile reunite de Buget – Finanțe din Parlament au votat, in unanimitate, in favoarea destituirii lui Niculae Badalau. Decizia privind revocarea de la Curtea de Conturi…

- Fiscul i-a transmis medicului Adriana Nica, iubita lui Sorin Oprescu, o somatie cerandu-i eliberarea unui imobil pe care statul urmeaza sa il valorifice. Actiunea vine la cinci luni dupa sentinta finala in dosarul de luare de mita pentru care fostul primar general a fost condamnat la 10 ani si 8 luni…

- Veste tulburatoare pentru familia Clejanilor! Mezinul a fost condamnat penal definitiv pentru talharie. Fiul celebrilor cantareți ramane astfel cu doi ani de pușcarie, pedeapsa fiind confirmata de magistrați. Baiatul a fost gasit vinovat și in prima instanța, iar autoritațile de la Curtea de Apel București…