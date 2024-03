Stiri pe aceeasi tema

- Astazi la Turda angajații Poștei Romane au intrat in greva de avertisment timp de 2 ore. Lucratorii oficiului poștal de pe strada Tineretului au ieșit cu panacarde in maini. Greva de avertisment s-a incheiat in urma cu puțin timp. Acesta a avut loc intre orele 8-10. Declanșarea conflictului de munca…

