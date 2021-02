Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Posta Romana a elaborat doua proiecte in valoare de peste 260.000 de dolari, pentru imbunatatirea calitatii serviciilor, proiecte ce au fost aprobate si urmeaza a fi finantate de Uniunea Postala Universala (UPU).

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in acest an nu va fi introdusa nicio forma de taxa auto si cu siguranta nu in forma in care a existat, precizand ca Romania trebuie sa decida ce solutii aplica pentru imbunatatirea calitatii aerului, mai ales in marile centre urbane. Tanczos Barna…

- Daniel Stanescu, de profesie consultant pe fonduri europene, a decis in 2017 sa aplice pentru finanțare de la Uniunea Europeana pentru a pune bazele unei ferme de pui in județul Mehedinți. Daniel a aplicat pentru aproximativ 2 milioane euro ajutor...

- Centrul Respiro pentru gazduirea persoanelor cu dizabilitați se va inființa in Baia Mare. Valoarea totala a proiectului este de 1.483.023,67 lei, din care 552.000 fonduri nerambursabile, co-finanțarea CJ Maramureș fiind de 931.023,67 lei! Unul dintre proiectele aprobate cu unanimitate de voturi in…

- Presedintele în exercitiu Donald Trump a semnat în cele din urma duminica seara, dupa mai multe zile de amânare, proiectul de lege privind noul plan de relansare economica în valoare de 900 de miliarde de dolari, adoptat luni de Congresul american, informeaza AFP, preluata de…

- Primarul Dominic Fritz, Mariana Cotoi, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, și Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest, au semnat astazi contractul de finanțare pentru obiectivul „Construcție și dotare Liceu Waldorf”. Lucrarea va fi finanțata pe fonduri europene prin „POR 2014-2020, Axa prioritara…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest a prezentat un bilanț cu privire la stadiul implementarii Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 in Regiunea Vest, la finalul acestui an. Alocarea financiara gestionata de ADR Vest pentru POR 2014-2020 este de 643,65 milioane euro fonduri nerambursabile,…

- Comisia Europeana a aprobat o investitie de aproape 370 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru a imbunatati furnizarea de apa potabila sigura si colectarea si tratarea apelor reziduale in judetele Constanta, Calarasi, Dambovita, Ialomita si partial in judetele Ilfov si Brasov.