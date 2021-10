Stiri pe aceeasi tema

- Posta Romana anunta ca a finalizat prima etapa a planului de modernizare a retelei postale cu tehnica de calcul de ultima generatie si a receptionat un prim lot de 1.100 de computere, urmand ca alte 2.400 de calculatoare sa soseasca pana la sfarsitul lunii octombrie. Procedura privind modernizarea retelei…

- Marius Șumudica (50 de ani), ultima data antrenor la CFR Cluj, a vorbit din nou despre urmatoarea aventura pe care o va avea in calitate de antrenor, dupa desparțirea de clujeni. Tehnicianul a dezvaluit ca dorește sa revina in Turcia in urmatoarea luna, dar și ca a avut discuții avanste deja cu o formație.…

- Un raport intern despre “reforma” celei mai vechi companii de stat a intrat in posesia “Romaniei libere.” Deși printr-o nota interna asigura personalul ca nu se vor face concedieri colective, Valentin Ștefan, noul director al Poștei Romane, vrea sa reduca numarul de angajați cu 797 de posturi. 1.600…

- "Procedura parlamentara - daca este maine citita, intra in calendar, nu avem ce sa facem. Eu am sesizat Curtea Constitutionala astazi pe nerespectarea regulamentului, cred ca ar fi normal sa astepte decizia Curtii Constitutionale si dupa aceea sa urmeze procedura din Parlament. Exista dubii si va spun…

- ​300 de angajați din funcții administrative în Poșta Româna ar fi urmat sa fie concediați începând cu luna iulie din acest an, anunța în luna februarie Horia Grigorescu (PNL), directorul general la acea vreme al operatorului poștal. Mai repede a plecat însa din Poșta…

- Conducatorii auto sunt rugati sa evite astazi circulatia pe strada Randunelelor din Constanta.Echipele administratorului drumului public continua procesul de modernizare a zonei carosabile. Se intervine cu utilaje de frezare si asfaltare, traficul rutier fiind restrictionat total, pana la ora 15:30,…

- Horia Grigorescu a vorbit, marti seara, la alegerile din cadrul filialei Sector 4 a PNL despre mandatul sau la Posta Romana. ”Vreau sa va spun ca, in momentul in care am patruns in acea companie, era profund rosie. Daca erau 20% liberali era bine. Vreau sa va spun acum cu mandrie, dupa un an si sase…

