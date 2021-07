Post vacant la Clubul Sportiv Farul Constanta. Cand are loc concursul

Post vacant la Clubul Sportiv Farul Constanta. Cand are loc…

Clubul Sportiv "Farul", Constanta angajeaza sofer. Clubul Sportiv "Farul" Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractuale vacant, de sofer, in cadrul Compartimentului Achizitii publicendash; Investitiindash; Patrimoniundash; Administrativndash; Secretariat si Relatii Publice.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul studiilor: medii; vechimea in specialitatea meseriei necesare ocupar ...