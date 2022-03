Post TV american: NATO a revenit acolo unde îi este locul: în defensivă! Postul american MSNBC titreaza ca „NATO a revenit acolo unde ii este locul: in defensiva!”. Postul TV mai vorbește și despre o așa numita „intarziata revenire la forma”. „Se intampla ceva mai important la acest Consiliu: agresiunea Moscovei a pus capat dezbaterilor de aproape trei decenii despre scopul NATO și a provocat o intarziata revenire la forma. Dupa prabușirea URSS NATO nu mai avea o rațiune de a fi, cu atat mai puțin un obiectiv strategic clar. Aceasta claritate a scopului inseamna ca diferențele de politica cu care se confrunta Biden nu sunt nimic in comparație cu criza existențiala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

