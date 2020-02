Post-Brexit | Marea Britanie anunta ca 'inchide robinetul' pentru strainii slab calificati, incepand din 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va ”inchide robinetul” pentru forța de munca slab calificata din afara țarii. De asemenea, va cere ca toți muncitorii straini calificați care doresc sa lucreze in Regat sa aiba o oferta de munca, sa indeplineasca condițiile salariale și cerințele legate de cunoașterea limbii engleze,…

- Cum se vor putea angaja strainii in Marea Britanie, dupa Brexit. Guvernul pregatește un nou sistem de imigrație pana la sfarșitul anului Un sistem al imigratiei pe puncte, asemanator celui australian, trebuie introdus in Regatul Unit pana la finele acestui an, considera ministrul britanic de interne…

- Reacția președintelui Iohannis, dupa alegerile din Marea Britanie: “Rezultatul este foarte bun pentru romanii care locuiesc acolo” Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca rezultatul alegerilor parlamentare din Marea Britanie este "foarte bun" pentru romanii care locuiesc acolo,…

- Lovitura pentru romanii care locuiesc in Marea Britanie. Toți strainii vor fi taxați suplimentar pentru achizițiile imobiliare Conservatorii britanici au anuntat ca vor sa introduca o taxa pe achizitiile imobiliare realizate de proprietarii straini, daca vor veni din nou la putere in urma alegerilor…