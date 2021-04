Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ninsori in intreaga tara, pana joi dimineata, iar pentru Bucuresti si 14 judete a fost emis cod galven, cantitatile de precipitatii fiind insemnate. Vremea va fi deosebit de rece miercuri si joi, mai precizeaza meteorologii. De marti seara, pana joi la ora 10.00, meteorologii…

- Joi dimineața, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș pun in aplicare 190 de mandate de percheziție domiciliara, in 17 județe, intre care și Alba și in municipiul București, la sediile și locuințele unor persoane fizice și juridice. Persoanele vizate sunt banuite…

- Soțul a fost impus de Liviu Dragnea vicepreședinte la Curtea de Conturi, in timp ce soția lucreaza la DGASPC Teleorman, instituția de la care i s-a tras condamnarea fostului președinte PSD. Despre familia Tunaru, dar și despre alte doua familii care, de ani buni, au venituri impresionante din multiple…

- In cursul dimineții de astazi, 18 februarie 2021, au mai fost confirmate inca 62 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 19.659. In intervalul 17.02.2021 (10:00) – 18.02.2021 (10:00) au fost raportate 71 de decese (43 barbați și 28 femei), ale unor pacienți infectați…

- Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” va invita pe 20 si 21 februarie 2021 sa sarbatorim impreuna unul dintre cele mai tandre momente ale inceputului de primavara: Dragobetele, sau, asa cum este consemnat in calendarul traditional popular, Ziua Indragostitilor. Cu aceasta ocazie, Muzeul Satului…

- Astfel, potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Ilfov si Teleorman se va semnala local ceata, care determina reducerea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, iar in localitati din Caras-Severin ceata va favoriza, in functie si de conditiile…

- Eveniment Doi batrani, soț și soție, raniți in urma unei explozii la Saelele februarie 2, 2021 14:36 Doua persoane, soț și soție, de 74 de ani, au ajuns la spital, cu arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, in urma unei explozii produse, marți, in locuința lor din Saelele, transmite ISU…

- O tanara in varsta de 21 de ani si un tanar de 25 de ani sunt cercetati penal, prima pentru ca a condus fara permis, iar tanarul pentru ca i-a incredintat autoturismul spre conducere desi cunostea faptul ca fata nu avea permis de conducere, potrivit Agerpres. Extremiștii unguri SFIDEZA justiția…