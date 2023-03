Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au inchis 200 de kilometri patrați din spațiul aerian din jurul orașului rusesc Sankt Persburg iar aeroportul local Pulkovo a incetat sa mai primeasca avioane dupa ce un „obiect zburator neidentificat” a fost observat deasupra orașului. „Cerul de deasupra Sankt Petersburgului, in zona Pulkovo,…

- In urma unei suspiciuni de contaminare cu corp strain de natura metalica, SC Firenze Com S.R.L a inițiat retragerea de la comercializare și de la clienți a articolului care are menționat pe eticheta ca nume produs: Figurine de Craciun din ciocolata fina cu lapte, producator Heilemann & Viba, Germania,…

- Ancheta de amploare la rafinaria Petromidia, unde a fost gasit mort un tanar de 20 de ani. Acesta s-ar fi ranit mortal in timpul unei manevre greșite la incarcarea unei garnituri de tren, potrivit unor surse apropiate anchetei. Alerta a fost data chiar de catre colegii barbatului. Incidentul a avut…

- Jurnaliștii de la Recorder au realizat o investigație de presa potrivit careia aceasta structura a Ministerului de Interne funcționeaza și ia decizii in mod discreționar. Direcția Generala de Protecție Interna (DGPI) neaga acuzațiile și pretind ca jurnaliștii au prezentat informații trunchiate.

- Edson Arantes do Nascimento, cunoscut ca Pele, a murit, joi, la varsta de 82 de ani. Cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor. Legenda fotbalului a fost diagnosticat cu cancer de colon in septembrie 2021, de atunci fiind supus mai multor intervenții chirurgicale. Din cauza problemelor grave de…